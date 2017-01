'El Niño' reparte hoy 630 millones en premios

El Sorteo Extraordinario de 'El Niño' de la Lotería Nacional repartirá este viernes 6 de enero un total de 630 millones de euros, lo que supone el 70% de la emisión en premios, según ha anunciado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

En concreto, el primer premio repartirá 2.000.000 euros por serie (200.000 al décimo); el segundo estará dotado con 750.000 euros por serie (75.000 al décimo); y el tercer premio repartirá 250.000 euros por serie (25.000 al décimo). De este modo, la emisión de este sorteo asciende a 45 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. Así, el total de la emisión es de 900.000.000 de euros.

Como ya ocurriera en la edición de 2016, el Sorteo de 'El Niño' vuelve a salir en 2017 de su emplazamiento habitual, en el Salón de Sorteos de Loterías, para celebrarse a las 12.00 horas en el Círculo de Bellas de Artes de Madrid, por el sistema de Bombos Múltiples.

Siete décadas de historia

La historia de este tradicional sorteo se remonta a 1941, cuando el entonces director general de Timbre y Monopolios, F. Roldán, lo institucionalizó. Tras el éxito del primer sorteo, se decidió al año siguiente, 1942, transformarlo en Sorteo Extraordinario. El año 1999 fue el primero en que se celebró el Sorteo el día 6 en lugar del 5 de enero.

En 1941 el Sorteo constaba de 4 series de 42.000 billetes cada una, a 150 pesetas el billete, dividido en décimos de 15 pesetas. Aquel año se vendieron un total de 166.668 billetes con una recaudación de 25.230.000 pesetas que reportaron un beneficio de 7.700.300 pesetas al Estado. En 1941, el número agraciado con el primer premio fue el 23.594, el cual recayó en Sevilla.

Por otro lado, en 1942, el Primer Sorteo Extraordinario del año, contaba con 3 series de 56.000 billetes cada una, a 250 pesetas el billete, divididos en décimos, de 25 pesetas. De este modo, los números y poblaciones agraciadas con los 3 primeros premios fueron: Un Primer Premio de 2.000.000 de pesetas al 52.434 en Murcia; Segundo Premio de 1.000.000 de pesetas al 27.541 en Getafe (Madrid), Bilbao y Albacete; y un Tercer Premio de 750.000 pesetas al 35.285 en Arucas (Las Palmas), Valdepeñas (Ciudad Real) y Valencia.

Perfil del comprador

Así, este año se espera que cada español gaste una media de 16,9 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño', 0,09 céntimos más que en 2016, según la cifra de consignación por habitante de SELAE, mientras que un estudio de Ventura24.es sobre los hábitos de compra y consumo de la lotería de 'El Niño' 2016 revela que los compradores de lotería por Internet realizan un gasto medio de 46 euros por persona, un euro menos que en 2015.

La investigación revela que el 56% de los compradores de la lotería de 'El Niño' online tiene entre 30 y 49 años. Además, apunta que el 69% son hombres y realizan un gasto de 48 euros, frente al 31% de mujeres que invierten 42 euros. Por edades, más de la mitad de los compradores tienen entre 30 y 49 años, pero el grupo que más dinero invierte es el de los mayores de 60 años, que gasta 54 euros de media, la misma cantidad que el año pasado. Así, el 40% de las compras se realizan durante los dos últimos días antes del sorteo.

Respecto a las terminaciones 'favoritas' de la suerte en este sorteo, la estadística muestra que es el 0, al haber salido en el primer premio en un total de 21 ocasiones. Le sigue en frecuencia de aparición el número 7, que ha aparecido en 14 ocasiones, seguido del número 9 con un total de 13 apariciones.

En el ranking de terminaciones más afortunadas aparecen a continuación el número 4, que ha salido en once ocasiones, seguido de los números 5 y 6 (ambos con diez apariciones), el 1 y el 2 (con nueve ocasiones), y el número 8 (con ocho). En último lugar, por frecuencia de aparición, se halla en número 3, que ha aparecido seis veces.

Ante la creencia extendida entre muchos españoles de se puede ganar más dinero con el sorteo de 'El Niño' que con el de Navidad, fuentes de Loterías han explicado que está relacionado con que en el tradicional sorteo de enero existen tres reintegros, mientras que en el del 22 de diciembre hay uno, el de 'El Gordo'.

De esta forma, el programa de premios del sorteo de Navidad incluye reintegros de 200 euros cada uno para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga 'El Gordo'. Sin embargo, 'El Niño' reparte premios a reintegros de 200 euros cada uno para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el primer premio, a la del que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra, y a la del que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra.

La ciencia también avala esta explicación y es que Manuel de León, investigador del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), ha aclarado a Europa Press que es más probable ganar en el Sorteo de 'El Niño' que en el de Navidad porque tiene más premios y, por lo tanto, hay más reintegros. "Aumenta la probabilidad de que te toque algo", concluye.

Ciudades afortunadas

El Sorteo de 'El Niño' tiene predilección por Madrid debido a que es la población de toda España donde en más ocasiones ha recaído el primer premio, con 41 veces, la última de ellas en el año 2016, según los datos de SELAE recabados por Europa Press, que revelan que la segunda población más agraciada es Barcelona, donde el primer premio de este sorteo ha caído en 35 ocasiones, seguido de Bilbao (17 veces), Valencia (14 veces) y Sevilla (10 veces).

Por otra parte, los datos muestran que este primer premio ha caído seis veces en Palma de Mallorca, San Sebastián y Zaragoza. Además, hasta 2016, la única localidad en ser agraciada en 5 ocasiones ha sido la asturiana Gijón.

Asimismo, en cuatro ocasiones el primer premio ha regado de millones las poblaciones de Oviedo, Jerez de la Frontera, Santander, Granada, Málaga, Murcia y Las Palmas de Gran Canaria; mientras que en tres ocasiones el premio ha caído en Almería, León, Palencia, Logroño, Salamanca, Valladolid y Getxo.

Un 20% para Hacienda

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recuerda que quienes compartan un premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' superior a 2.500 euros tendrán que ceder a Hacienda el 20% de su participación, aunque ésta sea inferior a esa cifra, pues el impuesto se exige al premio, independientemente de cómo y cuánto esté participado. Si una persona que obtiene un premio de gran envergadura quiere regalar un pellizco a familiares o amigos, las arcas públicas se verán doblemente 'premiadas' pues el beneficiario de la donación deberá tributar ese 'regalo' por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Los técnicos de Hacienda recuerdan que Loterías realiza directamente la retención de estos premios al cobrarlos, así los agraciados recibirán el importe con el impuesto ya descontado y solo tendrán que anotar el premio en la declaración de la Renta, por lo que declarar el premio no tendrá ningún impacto en el IRPF, salvo añadir en su declaración los rendimientos que les genere, como intereses bancarios.

Además, como la cuantía del premio no se incluye en la base general ni en la del ahorro del IRPF, los premiados no se verán afectados a la hora de pedir becas, prestaciones de asistencia o cualquier otra ayuda pública que dependa de los ingresos y no del patrimonio.

Por último, como cada año los técnicos de Hacienda advierten del peligro de revender décimos a personas o intermediarios interesados en blanquear dinero negro, ya que los agraciados que lo hagan no podrán acreditar ante Hacienda el origen de estos fondos, lo que puede acabar con una inspección que exija, entre la deuda y la sanción, más del 60% del importe ganado.